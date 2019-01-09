10 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ожидается сильный северо-западный ветер.В ночь на 10 января местами ожидается дождь.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 2-5, днем — 5-8, в Баку ночью — 2-4, днем — 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 80-90, днем — 60-70 процентов.

В некоторых восточных районах Азербайджана завтра прогнозируются осадки, местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 7-11 градусов тепла, в горах ночью — 3-8, на высокогорных территориях — 10-15 градусов мороза, днем — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В районах республики до второй половины завтрашнего дня местами ожидается порывистый ветер.

Minval.az