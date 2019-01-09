Ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла прокомментировал высказывания декана факультета Филологии и журналистики Вюсали Агабейли, что учащиеся в АУЯ четыре года студенты не знают иностранный язык.

На пресс-конференции он сказал, что сегодня выпускники АУЯ работают в самых различных государственных структурах, передает Репорт.

К.Абдулла напомнил, что работает на должности ректора АУЯ полтора года: «За этот период я не могу сделать студентов образованнее. Что касается незнания студентами четвертого курса иностранного языка, за необразованность этих студентов ответственен декан и учитель. Потому что они работают давно, значит, обвиняют только себя».

Ректор отметил, что все утверждения ложны: «Почему этот человек сейчас начал такое утверждать? После того как получил выговор».

Он также отметил, что угрожавший студентам педагог Парвин Мурсалов был отстранен от экзаменов.

К.Абдулла внес ясность и в вопрос касательно слухов о назначении своих родственников и знакомых после того, как стал ректором АУЯ: «Здесь работает только один мой родственник по имени Азад Мамедов, он известный лингвист и работал тут еще до меня. Никто не может сказать, что тут работает какой-то второй мой родственник. Я тут работал 17 лет, нормально, что у меня есть друзья и знакомые».

В то же время ректор прокомментировал высказывания Эльмиры Бахшалиевой, которая раньше работала на должности специалиста в отделе кадров и допустила серьезные недочеты в работе: «Сейчас дело в суде. Ее утверждения о несправедливом отстранении от работы необоснованны. Она переведена из одного отдела в другой, не уволена. Для этого есть причина, потому что она допустила серьезные недочеты в работе».

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