Нападающий азербайджанского футбольного клуба «Габала» Стивен Жозеф-Монроз продолжает получать предложения из Турции.

Как передает «Азериспорт», турецкий клуб «Хатайспор» интересовался у «Габалы» финансовыми условиями француза, но, поняв, что не осилит их, отказался от этой затеи.

Также интерес к Жозеф-Монрозу проявляет «Денизлиспор», который уже продолжительное время следит за ним. Ранее «Адана Демирспор» выказывал интерес к футболисту.

Напомним, что «Габала», в свою очередь, не против расстаться с французским легионером, ввиду больших финансовых затрат на него.

Minval.az