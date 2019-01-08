На Бакинской фондовой бирже (БФБ) в среду состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 250 миллионов манатов, говорится в сообщении БФБ.

На аукцион будут выставлены 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – шестого февраля 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок — одну конкурентную и одну неконкурентную.

Minval.az