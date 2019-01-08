Завтра высота волн в Каспийском море будет достигать двух-четырех и даже шести-восьми метров, говорится в сообщении Государственного морского агентства Азербайджана.

Завтра со второй половины дня до полудня четверга в акватории Каспийского моря скорость северо-западного, северного ветра будет 19-24 м/сек, иногда 27-32 м/сек, в открытом море с усилением до 35 м/сек.

Поступившая информация была проанализирована специалистами центра и запланировано осуществление соответствующих мер.

Национальный центр агентства проинструктировал всех судовладельцев, капитанов портов, инспекторов портового контроля о проведении соответствующих мер.

Национальный центр также передал информацию дежурным службам Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, ВВС министерства обороны, береговой охраны Государственной пограничной службы.

Судам, стоящим на якоре и находящимся в плавании на территории Службы управления движения судов, передана информация и даны соответствующие инструкции.

Также проинформированы структуры, относящиеся к нефтегазовым платформам на море.

Minval.az