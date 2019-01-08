В Азербайджане в течение января будет проведена индексация трудовых пенсий, говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению, в законе «О трудовых пенсиях» предусматривается индексация трудовых пенсий раз в год в соответствие с темпом ежегодного роста в стране среднемесячной номинальной заработной платы.

Индексация будет осуществляться с учетом показателя роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2018 году. После индексации размер пенсий на 1 января 2019 года будет повышен с начала этого года.

Minval.az