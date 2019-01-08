Во вторник, 8 января, правозащитники встретились в Бакинском СИЗО-1 с блогером Мехманом Гусейновым.

По словам члена общественного комитета при Минюсте Рауфа Зейни, «состояние здоровья Мехмана Гусейнова хорошее. Он чувствует себя нормально, у него нет никаких проблем».

«Он сегодня встретился со своим отцом, представителями Красного креста и других международных организаций, в том числе с членами общественного комитета при Министерстве юстиции. У него нет жалоб на условия содержания, еду или каких-либо других жалоб. Его здоровье в порядке. Он находится под контролем врачей. Ему поставят систему с витаминами, чтобы он чувствовал себя еще лучше. Наша встреча продлилась более часа, и он не жаловался на здоровье», — рассказал Зейни.

В свою очередь правозащитница Саадет Бананиярлы после встречи заявила СМИ, что «Мехман заявил, что он начал принимать жидкую пищу, и что он не жалуется на условия содержания».

Она отметила, что состояние Мехмана Гусейнова удовлетворительное, и что если бы блогер чувствовал себя плохо, то «не смог бы свободно выражать свои мысли на протяжении часовой встречи».

«Мехман сказал нам, что продолжал голодовку до 30 числа прошлого месяца, что он принимает жидкую пищу. Он нормально ходит. Мы смогли так же ознакомиться с условиями в его камере, там все нормально. Единственное, на что жалуется Мехман — это возбуждение против него второго уголовного дела. Мы готовы сделать все от нас зависящее в этом вопросе», — заявила Саадет Бананиярлы.

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