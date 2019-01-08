Новая фотография блогера Мехмана Гусейнова, который отбывает наказание в Бакинском СИЗО-1, опубликована правозащитником Сахибом Мамедовым.

Правозащитник сообщил у себя в фейсбуке, что провел встречу с М.Гусейновым во вторник, 8 января.

Minval.az