Новая фотография блогера Мехмана Гусейнова, который отбывает наказание в Бакинском СИЗО-1, опубликована правозащитником Сахибом Мамедовым.
Правозащитник сообщил у себя в фейсбуке, что провел встречу с М.Гусейновым во вторник, 8 января.
Новая фотография блогера Мехмана Гусейнова, который отбывает наказание в Бакинском СИЗО-1, опубликована правозащитником Сахибом Мамедовым.
Правозащитник сообщил у себя в фейсбуке, что провел встречу с М.Гусейновым во вторник, 8 января.
Дата: 2019/01/08 15:06
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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