Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили главам внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана – Зограбу Мнацаканяну и Эльмару Мамедъярову – встретиться в январе этого года.

Об пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила агентству Sputnik Армения.

«Сопредседатели предложили провести встречу в январе. О встрече более детально будет объявлено после согласования», — сказала Нагдалян.

Последняя встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана состоялась 5 декабря в Милане.

Minval.az