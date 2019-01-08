Сухогруз Volgo Balt 214, затонувший в Черном море, вез уголь из российского Азова в турецкий Самсун, сообщило в Facebook Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«Этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля с части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран», – отметили в ведомстве.

Ранее судно ходило под российским флагом, затем сменило его на два месяца на флаг государства Сент-Киттс и Невис, а с августа 2017 года – на флаг Панамы.

Аварии судов типа «река – море», к которым принадлежит Volgo Balt 214, в сложных погодных условиях «являются предсказуемыми», добавили в министерстве.

Балкер Volgo Balt 214 вышел из порта Азов в РФ. Утром 7 января он затонул, по предварительным данным, от удара волны.

Погибли четыре украинских моряка. Семерых членов экипажа, граждан Украины, удалось спасти, они находятся в больницах города Самсун, сообщил украинский посол в Турции Андрей Сибига.

Погибли капитан и старший помощник, граждане Азербайджана.

Minval.az