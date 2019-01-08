В социальных сетях Азербайджана, Казахстана и Армении накручивает новые витки оборотов полемика вокруг кровавого инцидента, произошедшего в ночь на 1 января в Карагандинской области, в ходе которого один человек погиб, трое получили ранения. По факту были задержаны трое подозреваемых, двое из которых этнические армяне — Малхасян Торгом Манвелович и Малхасян Сохак Самвелович (один из подозреваемых — Гурурян Нарек — объявлен в розыск), а также казах -Надырбеков Каир Хамитович.

В качестве «соответствующих» (и таких уже привычных всем) «выводов», в Армении уже успели обвинить Азербайджан и азербайджанцев, проживающих в Казахстане в разжигании антиармянских настроений.

Кроме того, в Ереване уже звучат призывы пригласить «на ковер» Чрезвычайного и Полномочного посла Казахстана в Армении в МИД, и потребовать от него разъяснений.

Тем временем армянская диаспора Карагандинской области распространила в социальных сетях официальное заявление после убийства у ресторана в новогоднюю ночь, выразив соболезнования близким погибшего.

Сотрудник Minval.az обратился за комментариями к основателю информационного канала БӘСЕ, журналисту Айдосу Садыкову.

— Как Вы считаете, произошедшее в Караганде носит бытовой или межнациональный характер?

— Конфликт начался как бытовой. Во всяком случае, так говорят, но мы до сих пор не знаем подробностей. А потому сложно сказать, с чего все началось, не зная причины конфликта. Нам известно только то, что в итоге всё это переросло в межнациональный конфликт, который уже вынесен за рамки Караганды. Многие зарубежные СМИ заинтересовались этим конфликтом, в том числе и из Азербайджана, Армении и других стран.

— Какова сейчас ситуация в Караганде?

— Накануне там прошел митинг, насколько мне известно, но сейчас все спокойно, нет никаких эксцессов, погромов то же нет.

— Армянская община Караганды распространила заявление после убийства у ресторана, выразив соболезнования близким погибшего. Удовлетворены ли жители Казахстана данным заявлением?

— Сложно сказать за всех. Самое главное, граждане требуют объективного расследования данного дела, с целью выяснения точных причин: кто кого убил, за что, и главное – почему преступникам дали возможность скрыться. Именно эти вопросы интересуют граждан в первую очередь. Что касается извинения армянской общины, то удовлетворены или нет — это на усмотрение каждого гражданина. Те, кто озвучивал извинения от имени армянской диаспоры, не принимали участия в произошедшем конфликте. Это посторонние люди. Ближайшее время покажет, насколько объективно правоохранительные органы Казахстана проведут расследование.

— В Армении обвиняют Азербайджан и азербайджанцев, проживающих в Казахстане, в разжигании антиармянских настроений. При чем здесь азербайджанцы? Разве азербайджанцы были вовлечены в данный инцидент?

— В первый день в розыск были объявлены два азербайджанца. Я видел полицейскую сводку, где были размещены фото и приметы двух граждан азербайджанской национальности. Спустя пару дней, 3-4 января, были объявлены в розыск лица армянской национальности. Насколько азербайджанцы были вовлечены в этот процесс, не могу судить, во всяком случае, я не вижу свидетельств того, что они были вовлечены. Мне пишут и звонят азербайджанцы, армяне, а так же представители иных национальностей. Понимаю, что продолжается карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией, есть причины для взаимной неприязни. Поэтому граждане, порой, не разбираясь в причинах, пытаются обвинить друг друга в разжигании этого конфликта. Азербайджанцы обвиняют армян, армяне — азербайджанцев. Кроме ложного розыскного листа, я не видел других фактов участия азербайджанцев в карагандинском инциденте.

— Кстати, в Сети было распространено видео, где лица казахской национальности пришли с угрозами в адрес работников кафе «Баку» и пытались разгромить помещение…

— Это кафе вообще находится в другом городе, это довольно далеко от Караганды. В Казахстане очень большие расстояния между городами и областными центрами. Кроме того, кафе называется «Баку». И нужно быть дебилом, чтобы перепутать. По названию же видно, что кафе с таким названием вряд ли могли открыть лица армянской национальности. Думаю, что это провокация. Тем более что эти люди не прятали свои лица, они действовали открыто, не опасались за последствия, и это говорит о том, что люди эти либо не давали себе отчета (если они простые граждане), либо же все перепутали. Если же все происходило по-другому, то можно предположить участие спецслужб Казахстана, и это можно расценивать не иначе как заранее спланированную организованную провокацию.

Во всяком случае, я думаю, что специально был сделан уклон на азербайджанцев, потом армян — на два враждующих между собой народа. Они не объявили в розыск представителя иной национальности в первый день. А именно азербайджанцев, потом армян. Кроме того, у нас есть записи, и возможно мы их выложим, пока о них не буду говорить. Нам присылают аудиозаписи, другие сообщения, которые наводят на мысль, что во всем этом замешены спецслужбы.

— Пользователи соцсетей в Казахстане выражают обеспокоенность в связи с тем, что убийство может быть «списано» на арестованного ранее этнического казаха Надырбекова Каира Хамитовича. А, тем временем, арестованные армяне «выйдут сухими из воды». Насколько вероятно такое развитие событий?

— Сегодня Казахстан — довольно коррумпированная страна. Но в данном случае, вот так взять и перевести стрелки…. Процесс зашел слишком далеко. Слишком большое внимание вокруг развернувшегося инцидента. Если сейчас «стрелки» переведут на этнического казаха, то я не знаю, к чему все это приведет. Понятно, что нет доверия к местным правоохранительным органам, но, тем не менее, они вряд ли на это решаться. Но и сбрасывать со счета этот вариант нельзя, в Казахстане все возможно, учитывая продажность и коррумпированность системы.

Бахтияр Сафаров

Minval.az