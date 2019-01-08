Азербайджан в обновленном Индексе паспортов компании Henley & Partners занял 74-е место с возможностью посещать без визы 66 стран мира, передает Интерфакс-Азербайджан.

«В начале 2019 года граждане Азербайджана, как и три месяца назад, имеют безвизовый доступ в 66 стран мира. В то же время Азербайджан поднялся в Индексе на одну строчку, и теперь занимает 74-е место из 104-х. Такой же показатель у паспортов Филиппин и Туниса. Год назад азербайджанцы могли посещать без визы 63 страны мира», — отмечает Henley & Partners.

Россия занимает 48-е место в Индексе с безвизовым доступом в 119 стран мира, Грузия – 51-е место (114 стран), Турция – 52-е место (111 стран), Казахстан – 67 (76 стран).

Данные Индекса паспортов на начало 2019 года показали, что самым «мобильным» является паспорт Японии. Граждане Японии могут посещать без визы 190 стран мира. Это рекордный показатель за все время существования Индекса.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

Minval.az