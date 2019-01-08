В Азербайджане расширят посевные площади табака. Об этом сообщил Report заместитель начальника отдела организации растениеводства и мониторинга министерства сельского хозяйства Фарман Керимов.

По его словам, в этом году посевные площади табака составили 3400 га: «В прошлом году этот показатель составлял 3200 га, с них собрано 5,7 тыс. тонн продукции, а в 2017 году этот показатель составил 5,1 тыс. тонн. В будущем посевные площади увеличатся примерно до 6000 га. В нашей стране планируется развивать эту сферу».

Ф.Керимов добавил, что производство табака не удовлетворяет внутренний спрос: «Помимо этого, часть табака, производимого Азербайджаном, экспортируется в Россию и Турцию. В прошлом году было импортировано табака на 116 млн долларов, а экспортировано на 10 млн».

Minval.az