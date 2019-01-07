Прошедший 2018 год вывел российско-азербайджанские отношения на пик своего развития, и судя по всему, это далеко не предел. На дальнейшую динамику оказывает влияние целый ряд факторов, в том числе имеющиеся огромные резервы в экономике, а также обстановка на Южном Кавказе, которая делает Россию и Азербайджан уже даже не партнёрами, а союзниками по целому ряду ключевых вопросов. хотя Азербайджан, как известно, не входит ни в ЕАЭС, ни, тем более, в ОДКБ. Неформальность, в этом смысле, двусторонних отношений и создаёт ту самую доверительность.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей», политолог Григорий Трофимчук.

«Если же говорить о формальном закреплении нашего сотрудничества, то в том же ушедшем году между двумя странами был подписан большой объём документов, которые являются основой, базой для дальнейшего движения вперёд. Необходимость принятия всё новых документов обусловлена самим фактом практического развития отношений. Нет такой сферы, которая не была бы охвачена, обойдена вниманием президента России и президента Азербайджана», — отметил Г.Трофимчук.

Политолог подчеркнул, что личные встречи президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева проходили регулярно, и никогда не были формальными, включая рабочие встречи на таких интеграционных площадках, как, например, саммит СНГ. Все эти саммиты всегда отличает и чисто личная составляющая, которая является надёжной основной, гарантией для взаимодействия двух государств.

Благодаря этому фактору Азербайджан, по сути, и стал стратегическим партнёром России на Южном Кавказе и даже в более широком масштабе, с учётом того, что Баку становится всё более активным, заметным явлением и в мировом масштабе. Считаю, что это происходит по той причине, что Баку в любой, самой сложной ситуации выдерживает свою суверенную позицию, что повсюду вызывает невольное уважение.

«На данный момент главной целью для президентов двух стран является последовательная реализация всех намеченных проектов. Из них я бы отметил такой как транспортная магистраль «Север-Юг», а также возможности, открывшиеся в связи с подписанием пятисторонней Конвенции по Каспию.

Вопросы обороны также являются приоритетом для Москвы и Баку, и в этом плане стоит отметить активную серию контактов не только между нашими военными ведомствами, но и, безусловно, уникальный потенциал бакинской площадки для встреч представителей штабов России и стран НАТО.

Всё это вместе и даёт основание для дальнейшего движения вперёд, с учётом сохраняющегося напряжения внутри Армении и вокруг Карабаха, не говоря уже об общем ухудшении обстановки в глобальном мире», — сказал Григорий Трофимчук.

Minval.az