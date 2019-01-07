Заявления представителей государственных органов о том, что Мехман Гусейнов прекратил голодовку и принимает воду и пищу не соответствует действительности, утверждает брат блогера, директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

По его словам, М.Гусейнов продолжает голодовку, начатую 26 декабря в знак протеста против нового уголовного дела против него.

Э.Гусейнов утверждает, что за это время для его брата лишь однажды была принята передача с продуктами, которые он отдал сокамерникам.

«Мехман просил больше не приносить ему еду, во избежание спекуляций о том, что он принимает пищу. Он нуждается в молоке и катыке. Это рекомендовали нам врачи, с которыми мы проконсультировались за рубежом. Дело в том, что у Мехмана варикозное расширение вен и сухая голодовка, которую он проводил до 30 декабря, вызвала у него острую нехватку кальция. Молочные продукты нужны чтобы хоть как-то восполнить нехватку кальция и не допустить разрыва у него кровеносных сосудов. Мехман также просил принести ему либо гранатовую, либо апельсиновую воду для поддержания иммунитета организма с целью ведение голодовки длительное время», — сказал Э.Гусейнов.

Глава пресс-службы Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана Мехман Садыхов заявил в понедельник СМИ, что «заключенный Мехман Рафиг оглу Гусейнов не проводит акцию голодовки, состояние его здоровья нормальное».

«Как вы знаете, Пенитенциарная служба оперативно реагирует на проблемы, возникающие у заключенных со здоровьем, направляет к больным врачей. Но в случае с Мехманом Гусейновым никакой необходимости в этом не было, так как он всего сутки проводил акцию голодовки. Уже на следующий день после объявления голодовки он начал принимать и еду, и питье, в связи с чем был составлен соответствующий акт, который подписал и сам Мехман Гусейнов. Состояние здоровья заключенного нормальное. Он полностью пользуется предоставленными ему законом правами», — заявлял Садыхов.

Мехман Гусейнов был арестован в марте 2017 года и осужден на 2 года лишения свободы по иску о клевете, который был подан начальником Насиминской районной полиции.

26 декабря ему выдвинули новое обвинение в избиении сотрудника колонии и заключили в карцер.

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