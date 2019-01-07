С 11 января из Бакинского международного автовокзального комплекса ежедневно будет осуществляться ночной рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, сказала глава пресс-службы автовокзала Парвин Мамедова.

По ее словам, пассажиры могут заблаговременно приобрести билеты в кассах автовокзала или в авиакассе по адресу: ул. Низами, 41.

«Автобус будет отправляться из Баку в 21:00, а обратно из Нахчывана в 19:30. Стоимость проезда в одну сторону 25 манатов. Проезд (без сидячего места) для детей в возрасте до пяти лет бесплатный. Детям в возрасте от пяти до десяти лет покупается билет за полцены. По желанию пассажира для детей в возрасте до пяти лет тоже можно приобрести билет со скидкой в 50 процентов. Пассажиров будут перевозить комфортабельные автобусы, отвечающие современным стандартам. На протяжении всей поездки им будет предлагаться кофе и чай», — сказала Мамедова.

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