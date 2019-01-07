В сети активно распространяется фотографии старшего инспектора режимно-контрольного отдела учреждения по отбыванию наказания №14, лейтенанта юстиции Абдалова Али Аладдин оглу, которого, как утверждают официальные структуры, «избил» заключенный блогер Мехман Гусейнов.

Qafqazinfo пишет, что аккаунт в фейсбуке, принадлежащий А.Абдалову, в настоящее время удален.

Вместе с тем, как сообщили в Министерстве юстиции, они знают об этих фотографиях, но «не знают, принадлежит ли этот профиль Абдалову». В Минюсте отметили, что гослужащий может являться пользователем соцсетей, это не запрещено законом.

Руководитель отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыхов отметил, что ему неизвестно, откуда были взяты эти фотографии:

«Настолько я знаю, у Али Абдалова нет профилей в соцсетях. Тем, кто распространяет его фотографии вместе с оскорблениями и угрозами, это не делает чести. Заключенный Мехман Гусейнов поднял руку на офицера юстиции, ударил его. В связи с этим возбуждено уголовное дело. В ходе следствия и судебного процесса этому будет дана оценка».

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