Дом Бакинских ханов в ближайшем будущем станет музеем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, дом Бакинских ханов, имеющий важное значение для истории города Баку, в ближайшее будущее после капитальных работ по реконструкции превратится в музей. В целом, восстановленная территория Дома Бакинских ханов и благоустроенная площадь окружного участка составляют 4500 квадратных метров. В рамках работ по благоустройству, начатых в середине 2018 года, сначала на участок была привлечена исследовательская археологическая группа, проведены научные исследования. Предусмотрена также консервация водохранилища и тендира, обнаруженных на данном участке.

Новый музей, в котором будут использованы современные инновационные средства, предоставит посетителям содержательную информацию о классической средневековой истории Баку. Дома номер 1 и 2, входящие в комплекс, составят основу нового музея. Здесь планируется создание просторного выставочного салона и типичной атмосферы средневековья. В выставочном салоне посредством интерактивных панелей гости смогут ознакомиться с информацией исторического и культурного характера. Яркая атмосфера унесет посетителя в средние века, ознакомит его с различными культурами. Одной из особенностью музея станет детальное погружение в историю Баку посредством короткометражного художественного фильма. История классического средневековья, религия, торговля, кухня, красочные моменты бытовой и общественной жизни будут представлены посетителям в специальных комнатах. Здесь также предусмотрено создание магазина, который позволит гостям купить и увезти на свою родину памятную продукцию об Азербайджане, покидать нашу страну с приятными воспоминаниями. Во время реставрации домов, составляющих резиденцию ханов, будет капитально благоустроен также приусадебный участок, который превратится в большой парк и станет незаменимым местом отдыха жителей города и посетителей «Ичеришехер».

Наряду с этом, управление, учитывая, что жилые дома, расположенные по адресу — улица Беюк Гала 3 и 5, находятся в аварийном состоянии, для обеспечения комфорта и безопасности жителей осуществило временное переселение их с этого участка. В настоящее время эти дома капитально ремонтируются, жители обеспечены временным жильем, арендная плата за которое осуществляется государством. После завершения ремонтных работ жители вернутся в свои дома.

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