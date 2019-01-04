Исполнительная власть Баку предупредила жителей столицы, в особенности водителей, в связи с сильным ветром.

Как сказал в пятницу Trend начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов, в связи с сильным ветром в столице гражданам, а также водителям рекомендуется быть внимательными. Так, часто водители оставляют свои автомобили именно под деревьями, что очень опасно при ветреной погоде.

«Просим водителей не парковаться под большими деревьями. Также просим граждан быть осторожными, рекомендуется не ходить под деревьями в связи с ветреной погодой», — добавил Мамедов.

По его словам, поручением главы Исполнительной власти Баку Хозяйственное объединение по озеленению с этого дня переходит на усиленный режим работы.

Minval.az