Английский футбольный клуб «Лестер» заинтересовался одним из легионеров азербайджанского «Карабаха».

Как передает «Азериспорт» со ссылкой на Haiti Tempo, «Лестер» готов заплатить 5000000 евро за вингера Вильд-Дональда Герье. В ближайшее время «лисы» начнут переговоры со «скакунами» на предмет трансфера, и если все завершится успешно, то на следующей неделе Герье отправится в Англию на медобследование.

Также известно, что помимо «лис» на Герье нацелились также еще один клуб АПЛ «Брайтон» и представитель Суперлиги Турции «Эрзурумспор».

Герье перешел в ряды «Карабаха» в июле позапрошлого года, когда агдамцы, по информации Transfermarkt, заплатили за него турецкому «Аланьяспору» 800000 евро. Вместе с «Карабахом» Герье играл в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, становился чемпионом Азербайджана. Он регулярно вызывается в сборную Гаити.

Контракт Герье с «Карабахом» истекает летом 2020 года.

Minval.az