В связи с выявлением вируса H1N1 (свиной грипп) в соседней Грузии, учреждения здравоохранения ЗАО «Азербайджанские железные дороги» предпринимают соответствующие меры, сообщает Trend.

Как сообщили в ЗАО, врачебно-санитарная служба ежедневно проводит санитарно-просветительскую работу среди пассажиров и проводников пассажирских поездов. Также перед рейсами вагоны дезинфицируются.

Напомним, что в Грузии от вируса H1N1 скончались восемь человек. В данный момент около 130 человек проходят лечение в больницах.

Minval.az