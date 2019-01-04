В предновогодний день, когда все азербайджанцы отмечали День солидарности азербайджанцев мира и готовились к встрече Нового года, гражданин Азербайджан Сеймур Джебраилов ожидал ампутации ноги в Воронеже.

В России двое граждан Азербайджана, находящиеся в тяжелом состоянии, ожидают своей участи либо умереть, либо на всю жизнь остаться калеками.

Они находились в микроавтобусе, который 24 декабря столкнулся с фурой на федеральной дороге в Воронежской области, в результате аварии, в том числе, погибли двое граждан Азербайджана.

Информацию о тяжелом состоянии пострадавших редакция азербайджанского интернет-сайта 1news.az получила от азербайджанцев, услышавших об этой страшной трагедии.

Пассажиры микроавтобуса Cеймур Джебраилов и Малахат Гасанова были размещены в больницы Воронежа, куда их доставила машина скорой помощи. Однако дальнейшее их лечение в России бесплатно было невозможно, так как они являются гражданами Азербайджана.

Все призывы издания о помощи посредством размещения информации на своем ресурсе не увенчались успехом: никто из азербайджанской диаспоры России не пожелал оказать финансовую помощь, чтобы избежать ампутации ноги Сеймура Джебраилова. Однако в последний момент удача ему все же улыбнулась – руку помощи протянул проживающий в Воронеже простой рабочий Бахтияр Халилов.

Почему в отличие от более обеспеченных людей именно Бахтияр решил помочь пострадавшему соотечественнику? Сумма, которая требовалась для проведения операции, была не такой уж большой, ее могли бы набрать, скинувшись, несколько человек, однако диаспора не собрала ни одной копейки.

По его словам, как только он узнал об этом инциденте, сразу же отправился в больницу.

«Когда пришел туда, увидел их плачевное состояние, не было никакой помощи. Они из бедных семей. Раненый Сеймур не является мне ни знакомым, ни родственником. Врачи сказали, что у вас два дня, в противном случае придется ампутировать ногу. Они не являются гражданами России, и у них нет страхового полиса. Их могли содержать за счет РФ бесплатно только три дня», — цитирует его слова портал 1news.az.

Бахтияр Халилов обратился ко всем за помощью, но никто так и не помог. «В Воронеже огромное количество азербайджанцев, но никто не захотел помочь. Я сам работаю здесь простым рабочим. Но видя, что соотечественнику грозит ампутация ноги, я отдал врачам деньги, предназначавшиеся на содержание семьи, детей. На операцию ушло около 500 долларов, но благодаря ей Сеймур не станет калекой на всю жизнь», — сказал он.

Бахтияр также отметил, что в настоящее время нет денег, чтобы выписать Сеймура из больницы.

Minval.az