В Баку ранее судимые мужчины напали на сотрудников полиции, ранив одного из них.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хатаинского района столицы.

Согласно сообщению, на Зыхском шоссе перед зданием номер четыре третьего января в 19:15 несколько мужчин затеяли драку. Сотрудники полиции — оперуполномоченные 34-летний капитан Фарид Махмудов и 23-летний лейтенант Гусейн Меджидзаде, ставшие свидетелями инцидента, вмешались в драку. В этот момент один из злоумышленников напал на Махмудова с лезвием и порезал ему шею и руки.

Несмотря на ранение полицейского, все участники драки были задержаны и привлечены к ответственности по соответствующей уголовной статье.

К счастью, ранения Махмудова оказались неглубокими.

По факту задержаны трое участников драки: житель Баку 36-летний Ильгар Гусейнов, который ранее был судим за кражу и нанесение легких телесных повреждений; житель Сабирабадского района 23-летний Намик Яхъяев, привлекавшийся по статьям 177 (кража) и 185 (угон автомобиля) Уголовного кодекса АР, и житель Астаринского района 42-летний Донмез Бабаев.

Выяснилось, что эти трое, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избивали уроженца Физулинского района 37-летнего Афига Ахмедова. А напавшим на Махмудова оказался Намик Яхъяев.

Следствие продолжается.

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