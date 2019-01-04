Нефтеперерабатывающий завод Star, построенный азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR в Турции, принесет чистую прибыль в сотни миллионов долларов для Азербайджана и SOCAR, сообщили Trend в госкомпании.

«Мы постепенно проводим пусконаладочные работы, и ожидается, что в текущем году нефтеперерабатывающий комплекс выйдет на полную производственную мощность. Это позволяет нам переходить от стадии разработки проекта к операциям, когда проект начинает приносить доход», — сказали в компании.

В SOCAR отметили, что новый НПЗ фокусируется на огромный потенциал турецкого рынка.

«НПЗ поможет Турции сократить торговый дефицит, заменив значительную часть импортируемых в настоящее время продуктов местным производством. НПЗ Star также будет приносить чистую прибыль в сотни миллионов долларов для Азербайджана и SOCAR. Интеграция с другими объектами SOCAR на полуострове Алиага также повысит эффективность производства нефтехимической продукции. НПЗ Star будет снабжать наш нефтехимический комплекс Petkim нафтой, которая до сих пор импортировалась из-за рубежа», — сказали в государственной нефтяной компании.

Как сказали в SOCAR, интеграция поставок сырья, а также общее использование некоторых предприятий и инфраструктуры позволит сократить ежегодные расходы Petkim на сотни миллионов долларов.

Напомним, что 19 октября в Измире состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Minval.az