Главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана с января 2018 год по сегодняшний день по 106 фактам выявило и изъяло 7358635 единиц пиротехнической продукции, говорится в сообщении комитета.

Как говорится в сообщении, только за последний месяц по 30 фактам таможенные органы обнаружили 5988448 единиц пиротехнической продукции в транспортных средствах, управляемых гражданами, въезжающими из Грузии в Азербайджан.

Как отметили в ГТК, скрытый провоз через таможенную границу Азербайджана пиротехники, ее недекларирование, нарушение правил учета, хранения, транспортировки и использования этой продукции, а также незаконная отправка этих веществ и продукции по почте или в багаже влечет административную и уголовную ответственность.

«Вся крупная партия пиротехнических средств, задержанных по выявленным фактам, была обезврежена в декабре прошлого года с участием представителей медиа», — сообщили в комитете.

Minval.az