В прошедшие праздничные дни азербайджанцы больше всего выезжали в Турцию и Грузию.

Об этом сказал в четверг Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

По его словам, сократилось число азербайджанцев, посетивших Дубай.

«Традиционно азербайджанцы на праздники больше всего посещают Турцию, Грузию, европейские страны и Дубай. По сравнению с прошлым годом сократилось число поездок в Дубай, а число поездок в Грузию увеличилось», — сказал Багиров.

Председатель ассоциации также рассказал об иностранцах, посетивших страну в праздничные дни.

«На праздники большое количество туристов было из Саудовской Аравии, Кувейта и Катара. Также приехало большое количество туристов из России. Прибывающие в Азербайджан иностранцы, наряду со столицей, больше всего посещали Габалинский район», — отметил председатель ассоциации.

Minval.az