В провинции Бурдур в Турции убита гражданка Азербайджана.

24-летняя Ганира Джаббарова поссорилась со своим 24-летним молодым человеком по имени Халил, который в результате ссоры убил ее, нанеся 55 ударов ножом.

Haberler пишет, что пара веселилась в баре в районе Караманлы провинции Бурдур, а затем они сели в такси, чтобы отправиться домой в район Гёльхисар. По дороге между ними произошла ссора, и они вышли из такси. Халил нанес Джаббаровой 55 ударов ножом. Таксист стал свидетелем этого происшествия и вызвал полицию.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и полиция.

Тело Джаббаровой было отправлено в Анталийский институт судебной медицины.

Совершивший убийство Хилал был задержан.

Minval.az