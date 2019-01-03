3 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового Пространства оказания имущественных услуг Государственного комитета по вопросам имущества.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
3 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового Пространства оказания имущественных услуг Государственного комитета по вопросам имущества.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/01/03 13:46
Раздел: Азербайджан
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