На Нобелевском проспекте просела отремонтированная ранее дорога.

Как сообщил Qafqazinfo глава пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, на месте происшествия имеется утечка воды, территория изучается.

«Там имеется утечка воды, поэтому мы не можем начать работы. После определения причины мы можем начать восстановительные работы. Иначе вода снова размоет почву и произойдет обвал».

Как сообщил пресс-секретарь ОАО «Азерсу», на этой территории нет утечки в водных и канализационных линиях, находящихся на балансе структуры:

«На месте работают две группы, они изучают уровень грунтовых вод и состав грунта. Наши специалисты все проверили, утечки в наших линиях нет, наоборот, предположительно, грунтовые воды проникают в наш коллектор».

Ранее этот участок дороги проседал и был отремонтирован.

Minval.az