Один человек получил серьезные ранения в результате ДТП в Гаджигабульском районе.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах в поселке Атбулаг.

Автомобиль Mercedes во время движения въехал сзади в цементовоз. В результате была серьезно ранена пассажирка автомобиля, жительница села Шилян Уджарского района Гаджиева Зяргялям 1960 г.р.

Пострадавшая помещена в отделение реанимации Ширванской городской больницы. Амбулаторную помощь получили 3 человека с незначительными травмами.

Расследование по факту продолжается.

Minval.az