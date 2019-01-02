Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых высоких новогодних елок в столичных городах стран СНГ в новогодние праздники в декабре 2018 — январе 2019 гг.

Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных елок столиц стран СНГ.

Топ-10 столиц стран СНГ с самыми высокими елками составили Ашхабад (38 метров), Баку (37 м), Ереван (37 м), Ташкент (35 м), Минск (30 м), Душанбе (28 м), Москва (27 м), Астана (25 м), Бишкек (25 м) и Тбилиси (25 м).

Рейтинг живых елок столиц СНГ в 2019 возглавила Ель на Соборной площади Кремля в Москве.

Ниже представлены места нахождения самых высоких новогодних елок СНГ в 2018/2019 году.

Главная елка Туркменистана, Ашхабад

Главная елка Туркменистана на площади на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem» в Ашхабаде высотой 38 метров была зажжена 23 декабря 2018 года.

Главная елка Азербайджана, Баку

Главная елка Азербайджана на площади Азадлыг (Свобода) в Баку высотой 37 метров была зажжена 23 декабря 2018 года.

Главная елка Армении, Ереван

Главная елка Армении на площади Республики в Ереване высотой 37 метров была зажжена 21 декабря 2018 года.

Главная елка Узбекистана, Ташкент

Главная елка Узбекистана на проспекте Мустакиллик возле Дворца творчества молодежи в Ташкенте высотой 35 метров была установлена 10 декабря 2018 года.

Главная елка Белоруссии, Минск

Главная елка Беларуси на Октябрьской площади в Минске высотой 35 метров была зажжена 15 декабря 2018 года.

Главная елка Казахстана, Астана

Главная елка Казахстана на территории выставки ЭКСПО-2017 возле павильона «Нур Алем» вАстане высотой 25 метров была торжественно зажжена 18 декабря 2018 года.

Главная елка Грузии, Тбилиси

Главная елка Грузии на площади Первой Республики в Тбилиси высотой 25 метров была торжественно зажжена 22 декабря 2018 года.

Главная елка Алматы

Главная елка Алматы на площади Абая перед Дворцом Республики высотой 18 метров была торжественно зажжена 18 декабря 2018 года.

Главная елка России, Москва

Главная елка России на Соборной пощади Кремля в Москве высотой 27 метров была срублена рядом с деревней Еремино Щелковского района Московской области и будет установлена к 24 декабря 2018 года.

Лучшие Елки СНГ 2018-2019:

Ашхабад, 38 метров

Баку, 37 м

Ереван, 37 м

Ташкент, 35 м

Минск, 30 м

Душанбе, 28 м

Москва, 27 м (живая ель)

Астана, 25 м

Бишкек, 25 м

Тбилиси, 25 м

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