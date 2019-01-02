«Забота, проявляемая Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым к армии, очевидна. Обеспечение азербайджанского солдата находится на высоком уровне. Люди это видят. С полной ответственностью говорю, что азербайджанскую армию можно сравнить с армиями ведущих стран мира».

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

По словам министра, в воинских частях организовывают дни «открытых дверей», здесь создаются возможности для ознакомления с созданными для солдат условиями.

З.Гасанов заявил в интервью Real tv, что вопросами обеспечения армии занимаются гражданские лица. «В настоящее время в армии хозяйственными вопросами занимаются около 20 тыс. гражданских лиц. Постепенно солдат ограждают от хозяйственной деятельности. На линии фронта такой возможности пока нет, но я верю, что в 2019 году решим вопрос».

Minval.az