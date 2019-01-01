Пенитенциарная служба Азербайджана опровергла сообщения о проведении блогером Мехманом Гусейновым голодовки.

«Мехман Гусейнов принимает пищу и воду. У него нет проблем со здоровьем. Гусейнову регулярно предоставляются встречи с адвокатом. B соответствии с законодательством он использует право на телефонные разговоры», — заявил глава отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов, отвечая на запрос азербайджанской службы «Голоса Америки».

Мехман Гусейнов был арестован в марте 2017 г. и осужден на 2 года лишения свободы по иску о клевете, который был подан начальником Насиминской полиции.

26 декабря ему выдвинули новое обвинение в избиении сотрудника колонии и заключили в карцер. B знак протеста он объявил сухую голодовку.

Minval.az