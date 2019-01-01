Азербайджан будет вносить в регулярный бюджет ООН 0,049 процента его общего объема. Как говорится в сообщении Центра новостей ООН, это отражено в утвержденной Генеральной ассамблеей новой шкале взносов государств в регулярный бюджет ООН на ближайшие три года.

Размер взноса каждого государства в бюджет исчисляется в процентах от общих расходов организации.

В своей резолюции на 2019-2021 годы Генассамблея постановила, что максимальная ставка взноса для наименее развитых стран не должна превышать 0,01 процента, а для богатых — 22 процента всего регулярного бюджета ООН.

Согласно новой шкале, США будут вносить в регулярный бюджет ООН 22 процента его общего объема, Китай — 12,005 процента, Япония — 8,564, Германия — чуть меньше семи процентов, Франция — 4,427 процента, Бразилия — 2,9, Канада — 2,734, Россия — 2,405 процента, Австралия — 2,210, Казахстан — 0,187, Литва — 0,071, Украина — 0,057, Беларусь — 0,049, Азербайджан — 0,049, Латвия — 0,047, Эстония — 0,039, Туркменистан — 0,033, Узбекистан — 0,032, Грузия — 008, Армения — 0,007, Таджикистан — 0,004, Кыргызстан — 0,002 процента.

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