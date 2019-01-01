Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Северный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 8-11 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике преимущественно без осадков. Местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, в горных местностях 9-14 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах преимущественно без осадков. Местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах преимущественно без осадков, ночью и утром местами вероятен туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем – 7-11 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах преимущественно без осадков. Местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем – 3-8 градусов тепла, в высокогорьях -13-18 градусов мороза, днем — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах преимущественно без осадков, в горах туманно. Вечер восточный. Температура воздуха ночью составит от 3-5 градусов тепла, днем 8-11 градусов тепла, в горах — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.

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