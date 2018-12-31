31 декабря в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности (СГБ) состоялось мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника.

Об этом «Минвал» сообщает со ссылкой на АзерТадж.

В мероприятии приняла участие первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев от имени президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева поздравил личный состав воинской части с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником, пожелал солдатам и офицерам успехов в таком доблестном и ответственном деле, как защита Родины.

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