Блогер Мехман Гусейнов вот уже шестые сутки продолжается голодовку, однако 30 декабря он по настоянию находящегося в политэмиграции брата Эмина Гусейнова прекратил сухую голодовку в связи с критическим состоянием здоровья.

«Bчера мы с ним говорили по телефону. На пятые сутки сухой голодовки Мехману стало плохо. Мехман страдает варикозным расширением вен и от обезвоживания у него практически отнялись ноги, и он как был парализован. Кроме того, у него случился обморок к нему вызвали врачей. Они сделали инъекции, чтобы Мехман пришел в себя.

После моих настойчивых просьб он согласился прекратить сухую голодовку и принимать жидкость. Сухая голодовка уже угрожала его жизни. На шестой, седьмой дни процессы в организме стали бы необратимыми и уже спасти ему жизнь не удалось бы. Я убедил его принимать жидкость и продолжать борьбу. Он не должен умирать, он должен жить и продолжать свою работу», — рассказал Эмин Гусейнов агентству Turan.

Вместе с тем стало известно, что Мехман Гусейнов 30 декабря был переведен в Бакинский СИЗО-1. Перевод блогера в СИЗО связан с предварительным следствием против него по новому уголовному делу.

Мехман Гусейнов был арестован в марте 2017 г. и осужден на 2 года лишения свободы по иску о клевете, который был подан начальником Насиминской полиции.

26 декабря ему выдвинули новое обвинение в избиении сотрудника колонии и заключили в карцер. B знак протеста он объявил сухую голодовку.

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