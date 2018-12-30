По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Новый год 30 декабря руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил, сообщается на сайте министерства.

Сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя и воздало дань уважения его памяти.

Встретившись с военнослужащими, проходящими курс лечения в госпитале, министр обороны поинтересовался состоянием их здоровья, а также пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

В ходе встречи с медицинским персоналом, министр обороны передал им поздравления Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и вручил им праздничные подарки.

Minval.az