«2018 год был довольно удачным для Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), компания увеличивает объем добычи жидких углеводородов, а также расширяет сеть АЗС как на территории Азербайджана, так и в других странах».

Об этом Report заявил российский эксперт, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, сотрудничество SOCAR с «Роснефтью» активно развивается. У этих компаний есть перспектива совместной работы на Каспии, где у SOCAR уже есть хороший опыт.

Кроме того, И. Юшков отметил, что Россия также заинтересована и в сбыте своего газа. В этом случае, по мнению эксперта, может быть осуществлена кооперация двух стран для поставок газа в Европу.

«Система TAP и TANAP, которая реализуется для азербайджанского газа, может стать единым коридором вместе с продолжением второй нитки «Турецкого потока» на территории ЕС, и страны смогут обмениваться газом. Например, Азербайджан подписал контракт на поставку газа по одному миллиарду кубов в Болгарию и Грецию. Соответственно, вполне возможно, что Россия будет отгружать газ в Болгарию, а Азербайджан свой газ будет выгружать по контракту «Газпрома» для Италии. Подобные операции с Южной Европой (Болгария, Греция, Италия) вполне возможны в рамках взаимодействия «Газпрома» и SOCAR», — сказал Юшков.

Он добавил, что у России уже есть такой опыт работы с Нидерландами и с Норвегией: «Они поставляют свой газ в Великобританию и записывают как контракт «Газпрома», а «Газпром» отгружает свой газ в континентальную Европу и записывает как контракт с Statoil».

По мнению аналитика, в 2019 году SOCAR будет наращивать объем производства газа и нефти, увеличивать глубину переработки, модернизировать НПЗ и расширять сеть АЗС не только в Азербайджане, но и в Европе.

Minval.az