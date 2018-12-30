В Азербайджане будет создан научно-исследовательский центр по безопасности дорожного движения

Об этом, как передает Trend, говорится в «Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева 27 декабря 2018 года.

В программе отмечается, что с целью системного и последовательного исследования теоритическо-практических вопросов безопасности дорожного движения в 2019-2020 года будет создан научно-исследовательский центр при соответствующем высшем учебном заведении, находящемся в подчинении министерства образования, в составе которого будет действовать общественный совет, состоящий из экспертов по организации и безопасности дорожного движения и представителей научно-исследовательских структур.

Minval.az