28 декабря в Международном центре мугама состоялся замечательный концерт ансамбля юных скрипачей “Sehrli simlər” (“Волшебные струны”), посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и встрече Нового года.

Как передает Report, праздничный концерт прошел при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Главного управления культуры города Баку и Международного центра мугама.

Выступившая перед началом концерта директор детской музыкальной школы № 22 имени Ниязи и художественный руководитель ансамбля юных скрипачей “Sehrli simlər” (“Волшебные струны”), заслуженный учитель Ильхама Агаева поздравила всех присутствующих с праздником, пожелала юным участникам концерта успешного выступления и будущих достижений, а также выразила признательность Главе исполнительной власти Сабаильского района Вугару Зейналову и директору Международного центра мугама Мураду Гусейнову за поддержку в организации данного мероприятия.

В представленной затем концертной программе в исполнении юных дарований камерного ансамбля “Sehrli simlər” (“Волшебные струны”) прозвучали легко узнаваемые: “Прелюдия” – Гара Гараева, “Март” — Вагифа Мустафазаде, “Laylay” — Васифа Адыгезалова, “Kissas” — Освальдо Фарреса, “Reqtaym” – Скотта Джоплина, “Oblivion” — Астора Пьяцоллы, “Гимн любви” – Эдварда Алгара и другие известные произведения знаменитых азербайджанских и зарубежных композиторов

Концерт прошел в праздничной атмосфере под бурные овации и восторженные крики “браво!”

Отметим, что в Международном центре мугама продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию мугама, национальной классической, этнической и джазовой музыки.

Minval.az