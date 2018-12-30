Проводящий в колонии номер 14 сухую голодовку блогер Мехман Гусейнов находится в критическом состоянии, заявила Turan адвокат Шахла Гумбатова.

Она вместе с коллегой Фуадом Агаевым встретились с Гусейновым в колонии 28 декабря.

Адвокат отметила, что 26 декабря против блогера было начато расследование.

Его сначала допросили в качестве свидетеля, а потом предъявили обвинение по ст. 317.2 ( нарушение нормальной деятельности учреждения по отбыванию наказания или СИЗО) УК. B частности Гусейнову вменяют «применение силы против сотрудника колонии, не представляющей опасности жизни и здоровью». По этой статье Гусейнову грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

B тот же день Гусейнов его пометили в карцер и в знак протеста против необоснованного обвинения он начал голодовку.

«Мехман не принимает ни пищи, ни воду. Мехман Гусейнов отвергает обвинение. Он рассказал, что сотрудник колонии сам упал на пол и стал кричать, что «он ударил меня», — рассказала адвокат.

По ее словам, состояние Гусейнова резко ухудшилось.

«Мехмана привели к нам на встречу, держа за руки с обеих сторон. Он не мог самостоятельно ходить, был очень слаб», — отметила адвокат.

Адвокаты настойчиво просили его хотя бы принимать жидкость.

Однако он категорически отказался, заявив: «Или это незаконное дело будет прекращено, или я буду голодать до смерти».

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