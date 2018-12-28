Баку предложил Душанбе активнее воспользоваться транзитно-транспортными возможностями Азербайджана, сообщает министерство экономики.

Министр экономики Шахин Мустафаев в ходе встречи в Душанбе с министром экономического развития и торговли Таджикистана Нейматуллой Хикметуллазаде предложил воспользоваться транспортно-транзитным потенциалом Азербайджана, отмечается в сообщении ведомства.

Ш.Мустафаев отметил, что азербайджано-таджикские отношения развиваются по многим направлениям и одним из важных является сотрудничество в сфере транспорта и транзита. «Азербайджан имеет выгодное геостратегическое положение, в частности находится на пересечении транзитных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Таджикистан в большем объеме мог бы воспользоваться этими возможностями», — сказал министр.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы поставок в Таджикистан электрического оборудования, участие азербайджанских компаний в тендерах, организация поездок на промышленные предприятия с целью ознакомления с продукцией, производимой в Азербайджане, проведение презентаций в Таджикистане.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества и обмена опытов в сферах АПК, в частности хлопководства, шелководства, а также сотрудничество в туристической сфере.

Minval.az