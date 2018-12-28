В период праздников — Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года — ПО «Азеригаз» госнефтекомпании Азербайджана SOCAR обеспечит бесперебойную подачу газа на территории страны, говорится в сообщении ПО.

Согласно сообщению, «Азеригаз» будет работать в усиленном режиме с 29 декабря 2018 года по 3 января 2019 года.

В сообщении отмечается, что ответственные сотрудники Регионального департамента газовой эксплуатации Баку, Сумгайытского газового эксплуатационного участка и региональных управлениях газовой эксплуатации, а также сферы услуг будут работать круглосуточно посменно.

Также в праздничные дни будет усилена работа «горячей линии» 185 и аварийной службы 104.

ПО «Азеригаз» призывает абонентов строго соблюдать правила безопасности при пользовании газом в праздничные дни.

Minval.az