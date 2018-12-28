ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 декабря 2018 года запускает новый скорый пассажирский поезд в направлении Баку-Гянджа-Баку.

Согласно сообщению пресс-службы ЗАО, эта инициатива имеет исключительное значение и рассчитана на удовлетворение социального заказа населения, а также расширение транспортных связей между городами Баку, Гянджа и районами, расположенными на этой линии.

Отметим, что скорый поезд Баку-Гянджа-Баку будет отправляться по четным числам каждого месяца из Баку, а по нечетным числам из Гянджи в 09:00. Поезд будет находиться в пути 4 часа 28 минут. Сообщаем пассажирам, что поезд останавливается на станциях Баладжары, Евлах и Горан. В составе из четырех вагонов 367 сидячих мест, в том числе первого класса (9 мест), бизнес-класса (62 места) и класса стандарт (296 мест). Проездные билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн на сайте. Предоставляем вниманию граждан график движения и таблицу тарифов на проезд.

АБЛИЦА ТАРИФОВ

на проезд в скором пассажирском

поезде №702/701 Баку-Гянджа-Баку

Направление Расстояние,км Тарифы по классам(НДС включен в стоимость)(AZN) Стандарт Бизнес Первый класс Баку — Гянджа 364 15.0 50.0 100.0 Баку — Гёран 319 14.0 47.0 93.0 Баку — Евлах 294 13.0 43.0 87.0 Баку — Гянджа 350 14.0 47.0 93.0 Баку — Гёран 305 14.0 47.0 93.0 Баку — Евлах 280 13.0 43.0 87.0 Евлах — Гянджа 70 4.0 15.0 30.0 Евлах — Гёран 25 3.0 11.0 23.0 Евлах —Баладжары 280 13.0 43.0 87.0 Евлах — Баку 294 13.0 43.0 87.0 Гёран — Гянджа 45 4.0 12.0 25.0 Гёран — Евлах 25 3.0 11.0 23.0 Гёран —Баладжары 280 13.0 43.0 87.0 Гёран — Баку 319 14.0 47.0 93.0 Гянджа — Гёран 45 4.0 12.0 25.0 Гянджа — Евлах 70 4.0 15.0 30.0 Гянджа — Баладжары 350 14.0 47.0 93.0 Гянджа — Баку 364 15.0 50.0 100.0

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