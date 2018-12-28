ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 декабря 2018 года запускает новый скорый пассажирский поезд в направлении Баку-Гянджа-Баку.

Согласно сообщению пресс-службы ЗАО, эта инициатива имеет исключительное значение и рассчитана на удовлетворение социального заказа населения, а также расширение транспортных связей между городами Баку, Гянджа и районами, расположенными на этой линии.

Отметим, что скорый поезд Баку-Гянджа-Баку будет отправляться по четным числам каждого месяца из Баку, а по нечетным числам из Гянджи в 09:00. Поезд будет находиться в пути 4 часа 28 минут. Сообщаем пассажирам, что поезд останавливается на станциях Баладжары, Евлах и Горан. В составе из четырех вагонов 367 сидячих мест, в том числе первого класса (9 мест), бизнес-класса (62 места) и класса стандарт (296 мест). Проездные билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн на сайте. Предоставляем вниманию граждан график движения и таблицу тарифов на проезд.

АБЛИЦА ТАРИФОВ

на проезд в скором пассажирском

поезде №702/701 Баку-Гянджа-Баку

Направление Расстояние,км Тарифы по классам(НДС включен в стоимость)(AZN)
Стандарт Бизнес Первый класс
Баку — Гянджа 364 15.0 50.0 100.0
Баку — Гёран 319 14.0 47.0 93.0
Баку — Евлах 294 13.0 43.0 87.0
Баку — Гянджа 350 14.0 47.0 93.0
Баку — Гёран 305 14.0 47.0 93.0
Баку — Евлах 280 13.0 43.0 87.0
Евлах  Гянджа 70 4.0 15.0 30.0
Евлах  Гёран 25 3.0 11.0 23.0
Евлах Баладжары 280 13.0 43.0 87.0
Евлах  Баку 294 13.0 43.0 87.0
Гёран  Гянджа 45 4.0 12.0 25.0
Гёран  Евлах 25 3.0 11.0 23.0
Гёран Баладжары 280 13.0 43.0 87.0
Гёран  Баку 319 14.0 47.0 93.0
Гянджа — Гёран 45 4.0 12.0 25.0
Гянджа — Евлах 70 4.0 15.0 30.0
Гянджа — Баладжары 350 14.0 47.0 93.0
Гянджа — Баку 364 15.0 50.0 100.0

С подробной информацией относительно деятельности ЗАО «Азербайджанские железные дороги» вы можете ознакомиться посредством постоянно обновляемого сайта www.ady.az

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