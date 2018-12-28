ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 декабря 2018 года запускает новый скорый пассажирский поезд в направлении Баку-Гянджа-Баку.
Согласно сообщению пресс-службы ЗАО, эта инициатива имеет исключительное значение и рассчитана на удовлетворение социального заказа населения, а также расширение транспортных связей между городами Баку, Гянджа и районами, расположенными на этой линии.
Отметим, что скорый поезд Баку-Гянджа-Баку будет отправляться по четным числам каждого месяца из Баку, а по нечетным числам из Гянджи в 09:00. Поезд будет находиться в пути 4 часа 28 минут. Сообщаем пассажирам, что поезд останавливается на станциях Баладжары, Евлах и Горан. В составе из четырех вагонов 367 сидячих мест, в том числе первого класса (9 мест), бизнес-класса (62 места) и класса стандарт (296 мест). Проездные билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн на сайте. Предоставляем вниманию граждан график движения и таблицу тарифов на проезд.
АБЛИЦА ТАРИФОВ
на проезд в скором пассажирском
поезде №702/701 Баку-Гянджа-Баку
|Направление
|Расстояние,км
|Тарифы по классам(НДС включен в стоимость)(AZN)
|Стандарт
|Бизнес
|Первый класс
|Баку — Гянджа
|364
|15.0
|50.0
|100.0
|Баку — Гёран
|319
|14.0
|47.0
|93.0
|Баку — Евлах
|294
|13.0
|43.0
|87.0
|Баку — Гянджа
|350
|14.0
|47.0
|93.0
|Баку — Гёран
|305
|14.0
|47.0
|93.0
|Баку — Евлах
|280
|13.0
|43.0
|87.0
|Евлах — Гянджа
|70
|4.0
|15.0
|30.0
|Евлах — Гёран
|25
|3.0
|11.0
|23.0
|Евлах —Баладжары
|280
|13.0
|43.0
|87.0
|Евлах — Баку
|294
|13.0
|43.0
|87.0
|Гёран — Гянджа
|45
|4.0
|12.0
|25.0
|Гёран — Евлах
|25
|3.0
|11.0
|23.0
|Гёран —Баладжары
|280
|13.0
|43.0
|87.0
|Гёран — Баку
|319
|14.0
|47.0
|93.0
|Гянджа — Гёран
|45
|4.0
|12.0
|25.0
|Гянджа — Евлах
|70
|4.0
|15.0
|30.0
|Гянджа — Баладжары
|350
|14.0
|47.0
|93.0
|Гянджа — Баку
|364
|15.0
|50.0
|100.0
С подробной информацией относительно деятельности ЗАО «Азербайджанские железные дороги» вы можете ознакомиться посредством постоянно обновляемого сайта www.ady.az