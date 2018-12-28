До 2023 года в Азербайджане, конкретно в Баку, планируется начать использование в пассажироперевозках автономных транспортных средств (без водителей).

Как сообщает Report, это запланировано в «Госпрограмме по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019–2023 годы».

Так, соответствующим государственным структурам поручено подготовить предложения с целью усовершенствования законодательства по использованию во внутригородских пассажироперевозках автономных (без водителей) транспортных средств и определить пилотные туристическо-развлекательные территории, где будет организовано движение данного вида транспорта, а также решить другие организационно-правовые вопросы на 2019-2023 годы.

Исполнителем основных работ по утвержденной президентом Ильхамом Алиевым госпрограмме является министерство транспорта, связи и высоких технологий. Среди других исполнительных структур по данным работам указаны МВД, министерство экономики, Бакинское транспортное агентство, Госагентство автодорог Азербайджана.

Minval.az