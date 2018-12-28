Совсем скоро год Собаки, вильнув на прощание хвостом, уступит место Желтой земляной Свинье – году, обещающему перемены всем жителям страны.

Не скроем, Собака была строптивой, яростной, и принесла много неприятных событий. Но были и позитивные моменты, о которых мы с удовольствием вспомним.

Прежде всего, Собаке удалось сделать то, что до нее не удавалось никому из Зодиакальных символов года в течении 18-ти лет: с поста мэра Баку наконец-то ушел Гаджибала Абуталыбов. И его уход с насиженного кресла можно считать одним из самых ярких, запоминающихся и, несомненно, радостных событий 2018-го.

Кроме того, собачий хвост смел «главного лифтера страны», а так же ректора БГУ Абеля Магеррамова, умудрившегося перевезти несколько тонн вина в личном самолете Аллахшюкюра Пашазаде, подраться в нижнем белье со свояком шейха и выступить после ночного перепоя на конференции, где его подняли на смех иностранные журналисты.

Грозный рык символа года не обошел и депутата Эльмиру Ахундову, обвиненную в отмывании денег на контрабанде лекарств, и главу Союза Детей Азербайджана Кямалю Агазаде, на которую подали в суд по статьям 178.2.3 (Мошенничество лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (Мошенничество с причинением значительного ущерба), 32.4 (Подствекательство) и 312.2 (Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно).

Кроме того, мы пережили два дня Апокалипсиса, когда из-за аварии на подстанции Мингечевирской ТЭС вышел из строя трансформатор, в результате чего по всей стране было отключено электричество. Мы до сих пор не можем прийти в себя после страшного пожара в наркологическом диспансере, унесшего жизни наших сограждан.

Но все же Собака здорово нашалила! Чего только не происходило в стране во время ее царствования: и с бельевыми веревками боролись, и Рази Нуруллаев грозился в случае получения президентского кресла выдать замуж всех незамужних девушек Азербайджана, и «народным избранникам» нашим зарплату подняли. Вслед за этим событием депутаты тут же выступили в защиту прав чиновников, и начали их усиленно качать (вот где шавка-то рыкнула, повышенную зарплату отрабатывая!).

И шортики в нашем городе по-прежнему осуждались, флаг ЛГБТ на Торговой был поднят, и телеблевотина как всегда перла бравурной пеной изо всех щелей зомби-ящика, и 200-манатную купюру ввели в оборот, всполошив этим новшеством граждан, тут же заговорившим о предстоящей инфляции. Пережили мы и очередную «Формулу-1», пороптали, пошумели, но депутат от Сураханского района Агаджан Абыев всем приказал «заткнуться и терпеть», иначе все недовольные и ропчущие (согласно его ИМХО-мнению) – враги народа и государства (явно чувствовался громкий лай символа 2018-го года).

Много хороших и нужных стране людей забрала с собой Собака, скорбно оплакав их вместе с нами: известные азербайджанские ученые, артисты, общественные деятели – 15 ушедших в Вечность навсегда остались в нашей памяти…

По-любому, как бы ни лаяла, как бы ни кусалась Собака, она все же была и ласковой, и снисходительной, и дружески виляла хвостом. А потому нужно сказать уходящему символу 2018-го года Спасибо и с распростертыми объятиями встретить добродушную Свинью, обожающую роскошь и обжорство. Учитывая последнее, вполне возможно, что нашим депутатам снова поднимут зарплату.

Яна Мадатова

Minval.az