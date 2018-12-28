28 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.

В ходе встречи президент Ильхам Алиев привлек внимание к тесному диалогу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнув, что Азербайджан и Турция являются двумя дружественными странами.

Глава государства рассказал турецкому министру о совместных проектах, реализуемых Азербайджаном и Турцией.

Сулейман Сойлу, в свою очередь, поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием.

Министр передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия турецкого лидера.

Сойлу также отметил, что слова общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Один народ — два государства», характеризующие отношения двух стран, актуальны и сегодня.

По его словам, атмосфера тесного сотрудничества и дружбы между Баку и Анкарой внесет вклад не только в рост благосостояния двух народов, но и в развитие стран региона, и мира в целом.

»Судьбы Турции и Азербайджана взаимосвязаны», — подчеркнул Сойлу.

Minval.az