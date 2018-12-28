В 2019-2022 годах в Азербайджане планируется исследовать и подготовить предложения по развитию имеющейся транспортной инфраструктуры, а также увеличению количества видов внутригородского общественного транспорта, возможностей и экономической эффективности трамваев, каботажного пассажирского и грузового судоходства.

Как сообщает Report, это запланировано в «Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019–2023 годы».

Исполнителем основных работ по утвержденной президентом Ильхамом Алиевым госпрограмме является министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Minval.az