Бизнес-миссия представителей Архангельской области в Азербайджан планируется в мае 2019 года, сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

«В мае 2019 года состоится бизнес-миссия представителей Архангельской области в Азербайджан, До 20 января идет сбор заявок от будущих участников, готовых представить свою продукцию в Азербайджане», — отмечается в сообщении правительства области.

Одной из целей является развитие экономического сотрудничества и поиск партнеров для производителей и представителей торговли Архангельской области и Азербайджана.

В правительстве Архангельской области отмечают, что Азербайджан является важным торговым партнером. Так, в 2017 году объем двусторонней торговли составил $24,6 млн.

Minval.az